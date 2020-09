(Di lunedì 21 settembre 2020) Con– bresciano di nascita – se ne va un altro protagonista della finanza milanese. Dopo la scomparsa nel febbraio dell’anno scorso di Guido Roberto Vitale – suo grande amico – ci tocca con grande dolore ricordare una persona dall’animo gentile, dotato di fervida intelligenza e inesauribile curiosità. Appena lo conobbi nel 2000 compresi di avere a che fare con un fuoriclasse, una persona che capiva subito i problemi, andava dritta al punto senza fronzoli, dalla formidabile capacità di sintesi.è stato per tutta la vita un sostenitore del mercati finanziari e della cultura del mercato. Aveva capito tra i primi quanto il nostro sistema bancocentrico fosse inadeguato a gestire la “distruzione creativa” schumpeteriana. Le ...

Blackskorpion4 : RT @christianrocca: Omaggio ad Alfredo Scotti, il finanziere illuminato Di @beniapiccone - beniapiccone : RT @christianrocca: Omaggio ad Alfredo Scotti, il finanziere illuminato Di @beniapiccone - lubenasich : RT @christianrocca: Omaggio ad Alfredo Scotti, il finanziere illuminato Di @beniapiccone - Linkiesta : RT @christianrocca: Omaggio ad Alfredo Scotti, il finanziere illuminato Di @beniapiccone - christianrocca : Omaggio ad Alfredo Scotti, il finanziere illuminato Di @beniapiccone -

Ultime Notizie dalla rete : Omaggio Alfredo

Linkiesta.it

Con Alfredo Scotti – bresciano di nascita – se ne va un altro protagonista della finanza milanese. Dopo la scomparsa nel febbraio dell’anno scorso di Guido Roberto Vitale – suo grande amico – ci tocca ..."La bicicletta non mi ha mai deluso. La bicicletta è sorriso e merita il Nobel per la pace". Una vera dichiarazione d’amore alle due ruote la frase di Alfredo Martini che si conclude con questa ...Il festival, organizzato dagli Amici della Musica di Udine (con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Fvg, PromoTurismo, Comune di Udine, Fondazione Friuli, Fondazione ...