Juventus-Sampdoria, fallo di mano di Bonucci: rigore o no? La moviola (FOTO) (Di lunedì 21 settembre 2020) Non si placano le polemiche attorno all'ormai celebre episodio del presunto fallo di mano di Leonardo Bonucci durante la partita di ieri sera tra Juventus e Sampdoria, conquistata dai bianconeri con il rotondo risultato di 3-0. L'azione al centro della contesa, che da ormai diverse ore sta impazzando sui social, è quella avvenuta nel primo tempo della sfida, quando il difensore della Vecchia Signora ha toccato il pallone con il braccio, visibilmente largo, all'interno della propria area di rigore. Il passaggio ad opera del blucerchiato Bonazzoli, però, è ravvicinato all'avversario e, anche in virtù delle novità di regolamento recentemente introdotte, la decisione presa dal direttore di gara Piccinini sembra corretta.

