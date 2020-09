Grande Fratello Vip, televoto annullato per provvedimento disciplinare. Fausto Leali verso la squalifica (Di lunedì 21 settembre 2020) provvedimento disciplinare al Grande Fratello Vip, televoto annullato. Fausto Leali verso la squalifica. Dopo l'elogio a Mussolini e il rimprovero in diretta di Alfonso Signorini, il cantante di 'a ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 settembre 2020)alVip,la. Dopo l'elogio a Mussolini e il rimprovero in diretta di Alfonso Signorini, il cantante di 'a ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - aslkpoqw9 : E se fosse Adua a decidere chi far vincere al grande fratello vip e si vincerebbe da sola? #GFVIP - giadinagrisu : RT @tempoweb: #GrandeFratelloVip La situazione precipita: televoto annullato, pronta la squalifica per #FaustoLeali -