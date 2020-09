Giornata della Pace, ma che cos’è per noi? Le foto (Di lunedì 21 settembre 2020) Che cos’è la Pace? Si sono fatti questa domanda i tantissimi fotografi che hanno cercato di rispondere attraverso le loro immagini. E lo hanno fatto inviandole al contest #Peace2020, lanciato dalla piattaforma Agora, dedicata alla fotografia. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 settembre 2020) Che cos’è la Pace? Si sono fatti questa domanda i tantissimi fotografi che hanno cercato di rispondere attraverso le loro immagini. E lo hanno fatto inviandole al contest #Peace2020, lanciato dalla piattaforma Agora, dedicata alla fotografia.

JuventusFCYouth : KICK-OFF |??| Comincia il campionato #Primavera per i ragazzi della nostra #Under19! ?? LIVE su @JuventusTV ??… - ispionline : Oggi #21settembre si celebra la Giornata Internazionale della Pace, per la promozione di un mondo libero dalle osti… - ValeYellow46 : Peccato per aver perso il podio all’ultimo giro, ma per noi ieri è stata comunque una giornata indimenticabile, il… - Moonlightshad1 : @Marco_Rizzo Quando esco fuori dalla porta di casa, anche e solo per buttare la spazzatura ho sempre le chiavi in m… - joesantonastase : Oggi è la giornata internazionale della pace , pubblica un messaggio di pace! #21settembre… -