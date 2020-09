GF Vip | Andrea Ripa a Domenica Live | “Non si lava | lo sanno tutti”

(Di lunedì 21 settembre 2020)animata quella che si è svolta ieri in studio. L’attenzione è stata posta su Patrizia De Blanck e sulla sua igiene intima non impeccabileieri si è aperta alla grande parlando del Grande Fratello Vip ed in particolare di Patrizia De Blanck.di Meana, che si dichiara amico di … L'articolo GF Vip,: “Non si, lotutti” proviene da YesLife.it.

infoitcultura : Domenica Live, Andrea Ripa di Meana contro Patrizia De Blanck al Gf Vip: «Non si lava, a Roma lo sanno tutti» - supermalaxx : Domenica Live, Andrea Ripa di Meana contro Patrizia De Blanck al Gf Vip: «Non si lava, a Roma lo sanno tutti» - SmorfiaDigitale : Domenica Live, Andrea Ripa di Meana contro Patrizia De Blanck al Gf Vip: Non si ... - sogniciavarrini : RT @ChiccoseDOC: “GRANDE FRATELLO VIP 5”: GLI INQUILINI DELLA “CASA” IN CONTEMPLAZIONE DELLA FOTO AL MURO DI PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORV… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Un termine razzista usato da Fausto Leali manda su tutte le furie Enock Barwuah! E Andrea Zelletta, che s’… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Andrea

Grande Fratello

Senza freni. Il figlio di Marina Ripa di Meana (scomparsa qualche anno fa) è un fiume in piena contro la contessa del Grande Fratello Vip. “Patrizia De Blanck non si lava, lo sa tutta Roma”, dice Andr ...Ha creato molto scompiglio la rottura (mai del tutto confermata) tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Nell’ultimo mese, infatti, sono stati tanti i gossip che hanno interessato l’amata coppia dei so ...È ancora polemica su Fausto Leali dopo le sue esternazioni sul fascismo e su Benito Mussolini. In serata, infatti, il cantante si è addentrato in un altro discorso sdrucciolevole che rischia di riport ...