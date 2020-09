Enrico Brignano: “Sì, si può già ridere di mascherine, virologi e lockdown. Saper sdrammatizzare tutto” (Di lunedì 21 settembre 2020) Si può già ridere di mascherine, virologi e lockdown? Sì, secondo Enrico Brignano: “Bisogna Saper sorridere di tutto, per alleggerire e sdrammatizzare anche i momenti più difficili”. E il comico romano dedicherà ampio spazio all’argomento all’interno del suo nuovo show televisivo “Un’ora sola vi vorrei”, in onda da martedì 22 settembre in prima serata su Rai2. Un one man show inedito dalla durata di un’ora con monologhi graffianti sull’attualità, ospiti e la musica di una Resident Band. “Un’ora sola ti vorrei” è il suo nuovo show. Com’è tornare su un palco importante dopo tutto quello che è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Si può giàdi? Sì, secondo: “Bisognasordi tutto, per alleggerire eanche i momenti più difficili”. E il comico romano dedicherà ampio spazio all’argomento all’interno del suo nuovo show televisivo “Un’ora sola vi vorrei”, in onda da martedì 22 settembre in prima serata su Rai2. Un one man show inedito dalla durata di un’ora con monologhi graffianti sull’attualità, ospiti e la musica di una Resident Band. “Un’ora sola ti vorrei” è il suo nuovo show. Com’è tornare su un palco importante dopo tutto quello che è ...

FQMagazineit : Enrico Brignano: “Sì, si può già ridere di mascherine, virologi e lockdown. Saper sdrammatizzare tutto” - FEMsrl : Enrico Brignano, cinque serate di show. 'Sarò breve, non cambiate canale' - davidedesario : RT @EmilianaCosta1: 'Iniziamo con 5 puntate, facciamo come i banchi della scuola, arrivano i primi 100mila, poi si vede'. Enrico #Brignano… - EmilianaCosta1 : 'Iniziamo con 5 puntate, facciamo come i banchi della scuola, arrivano i primi 100mila, poi si vede'. Enrico… - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier glissa Enrico Brignano: “Mi fai passare i guai” -