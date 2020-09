CorSport | o l’affare Milik alla Roma si sbloccherà nel giro di poche ore o salterà tutto

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 settembre 2020) Nell’affare di mercato che coinvolgee Dzeko e Napoli,e Juventus, si è inserito un altro elemento, scrive il Corriere della Sera, l’impazienza della Juventus, che deve risolvere il problema centravanti, come detto ieri da Paratici. “E siccome la tensione si aggiunge a quella della, che deve chiudere in fretta con il Napoli per, è ragionevole pensare che l’affare triangolare si possa sbloccare neldiore. Oppure? Nulla. Salta. O meglio, la Juve potrebbe prendere lo stesso Dzeko che non giocando a Verona ha raggiunto probabilmente il punto di non ritorno. Ma la, che non ha un piano B realmente definito, potrebbe essere costretta a virare su una soluzione d’emergenza ...