Calciomercato, Morata alla Juve. Il calciatore a Torino per le visite mediche. Suarez verso l'Atletico Madrid (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato, Juventus c'è Alvaro Morata. Atletico Madrid al lavoro per Suarez, che resta sulla lista dei partenti del Barcellona. Con la trattativa per il trasferimento di Dzeko in bianconero ancora in stallo, la Juventus vira su Alvaro Morata. La notizia arriva dalle colonne di As, secondo cui Suarez sarebbe più vicino all'Atletico Madrid. La conferma arriva nella serata del 21 settembre con l'arrivo di Morata a Torino per le visite mediche. Calciomercato, Suarez verso l'Atletico Madrid L'effetto domino, stando a quanto riferito dai media ...

DiMarzio : #Morata torna alla @juventusfc: 9 milioni di prestito, diritto (non obbligo) di riscatto a 45M è possibilità di rin… - DiMarzio : #Morata torna alla @juventusfc: ultimi dettagli ora tra club e arrivo previsto per domani a Torino @AlvaroMorata… - DiMarzio : #Morata in anticipo, già stasera a #Torino: confermate domani le visite mediche con la @juventusfc @AlvaroMorata #calciomercato @SkySport - emrato : Morata?!? Questo calciomercato era presentabile nel 2012 - Deborahpiac : RT @DiMarzio: #Morata torna alla @juventusfc: ultimi dettagli ora tra club e arrivo previsto per domani a Torino @AlvaroMorata @Atleti @Sky… -