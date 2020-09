Atletico Madrid, accordo trovato con Suarez (Di lunedì 21 settembre 2020) L’Atletico Madrid avrebbe trovato l’accordo con Luis Suarez Dopo il dietrofront della Juventus, Luis Suarez è nuovamente a caccia di una squadra e sembra averla trovata nell’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’entourage del Pistolero e la dirigenza dei Colchoneros hanno trovato un’intesa di massima. Resta ora da convincere il Barcellona che non vuole pagare per intero l’ultimo anno di contratto all’attaccante uruguaiano. L’Atletico Madrid, invece, prima di affondare il colpo dovrà prima liberarsi di Diego Costa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) L’avrebbel’con LuisDopo il dietrofront della Juventus, Luisè nuovamente a caccia di una squadra e sembra averla trovata nell’. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’entourage del Pistolero e la dirigenza dei Colchoneros hannoun’intesa di massima. Resta ora da convincere il Barcellona che non vuole pagare per intero l’ultimo anno di contratto all’attaccante uruguaiano. L’, invece, prima di affondare il colpo dovrà prima liberarsi di Diego Costa. Leggi su Calcionews24.com

