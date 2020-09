Arrivateci voi a mezzanotte così | coronavirus in Rai | la foto di Selvaggia Lucarelli che dice tutto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 settembre 2020) Un "dietro le quinte" di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci tornato in onda su Rai 1 sabato sera. Nella giuria, scatenata e velenosa come sempre, ecco, che si è segnalata per le stoccate contro Elisa Isoardi e per i battibecchi a tempo record con Alessandra Mussolini (e siamo soltanto all'inizio). E il "dietro le quine" lo rivela la stessa, con unapubblicata su Twitter, introdotta dal commento: "voi ae mezzo;". A che si riferisce? Presto detto: alla presenza di Guillermo Mariotto alla sua sinistra ma, si suppone, sopratalla presenza di un divisorio in plexiglass,; come imposto al tempo del. ...