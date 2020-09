Amici | ex vincitore in ospedale | ecco le sue attuali condizioni di salute

(Di lunedì 21 settembre 2020) Uno dei vincitori più amati e apprezzati di una scorsa edizione didi Maria De Filippi è stato ricoverato in. A darne notizia è stato lo stesso artista che ha anche svelato come sta adesso.di chi si tratta., Marco Carta inannuncia: “Vado a fare una visita importante” Ha fatto preoccupare i suoi fan e non solo uno dei vincitori di una scorsa edizione didi Maria De Filippi. Stiamo parlando di Marco Cartadel talent nel 2008 e che l’anno successivo ha vinto il Festival di Sanremo con il brano ‘La forza mia’. Nonostante il successo immediato il cantante sardo ha avuto degli alti e bassi nella sua carriera ma fortunatamente può sempre contare sull’affetto del ...

Thelma02559007 : @RadioSavana Il prossimo vincitore di amici?!!!! - BiaNer1 : RT @evablu1: #Feel da Amici, quello vero ? #Feel #robbiewilliams #Amici #vincitore #cover #marcocarta #figo #marcocartaoff #spettacolare #… - evablu1 : #Feel da Amici, quello vero ? #Feel #robbiewilliams #Amici #vincitore #cover #marcocarta #figo #marcocartaoff… - Hillclimbit : Cari Amici e piloti, come giusto che sia, al termine di ogni cosa si tirano le somme... #BolognaRaticosa… - Svagaia : @dorinileonardo Io ci gioco dal 1993. Con gli stessi 7 amici. Le aste sono divertentissime. E anche le pizzate e le… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici vincitore

Amici, talent show condotto dalla magnifica Maria De Filippi, è uno dei programmi più apprezzati d’Italia, che ha sfornato grandi talenti della musica e del ballo. Un ex vincitore seguitissimo dal ...Il noto cantante Marco Carta va in ospedale ed i fan si preoccupano per le condizioni di salute dell’ex vincitore di Amici Sono giorni di preoccupazione per Marco Carta ed i suoi fan. Infatti il canta ...Il vincitore di Amici e di Sanremo, sarebbe finito in ospedale ed i fan sarebbero davvero molto preoccupati. Ma cosa è accaduto al cantante sardo? A mettere in allarme i fan sono stati alcuni post, ...