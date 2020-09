Ricerca clinica, Clinerion e Maxer Consulting si alleano (Di domenica 20 settembre 2020) Ricerca clinica: Clinerion e Maxer Consulting collaborano per facilitare arruolamento dei pazienti negli studi clinici in Italia Le società Clinerion e Maxer Consulting, attive nei servizi per la Ricerca clinica, hanno avviato una partnership finalizzata a cooperare con i centri clinici per agevolare la partecipazione dei pazienti agli studi. Inoltre, propongono strumenti per ottimizzare il disegno del protocollo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 20 settembre 2020)collaborano per facilitare arruolamento dei pazienti negli studi clinici in Italia Le società, attive nei servizi per la, hanno avviato una partnership finalizzata a cooperare con i centri clinici per agevolare la partecipazione dei pazienti agli studi. Inoltre, propongono strumenti per ottimizzare il disegno del protocollo… L'articolo Corriere Nazionale.

dbiselli : L'emergenza #covid19 ha riacceso l'attenzione sullo stato della #ricercaclinica in Italia. Uno dei report è intitol… - marialaurai2 : RT @seresileoni: Mai come in questi mesi abbiamo capito tutti l’importanza della ricerca medica e clinica. Ne parliamo oggi a ?@istbrunoleo… - AndreaGiuricin : RT @seresileoni: Mai come in questi mesi abbiamo capito tutti l’importanza della ricerca medica e clinica. Ne parliamo oggi a ?@istbrunoleo… - ubep_unipd : RT @ubep_unipd: Scopri come eseguire la corretta raccolta, il monitoraggio e l'archiviazione dei dati personali sensibili in ambito sanita… - OncoPolmoneIEO : Aperto in @IEOufficiale lo studio di prima linea con TAK-788 per pazienti con mutazione di EGFR dell’esone 20 (inse… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca clinica Oltre 500 centri di ricerca clinica si affidano a Veeva SiteVault per accelerare la ricerca Agenzia ANSA Scienza&Salute: il punto con l'immunologo Mauro Minelli

I rischi delle diete 'fai da te' e i deficit nutrizionali che questi regimi alimentari possono comportare. Ma non solo anche tutto quello che si nasconde dietro la definizione di 'dieta perfetta' e co ...

Interpretare i sogni con la musica: il corso pensato da Irene Battaglini, Direttore della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm

La psicoterapia si insegna in molti modi, anche approfondendo la conoscenza della musica e del sogno. Per capirne di più, sabato 26 settembre dalle ore 10 alle ore 17 si terrà a Torino nello spazio Zi ...

“Farmacista ospedaliero sia in prima linea per l’integrazione ospedale-territorio”. Intervista al neo presidente Sifo, Cavaliere

Maggiore interazione tra ospedale e territorio e assidua collaborazione tra istituzioni e società scientifiche. Questa la direzione del nuovo Presidente della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera ...

I rischi delle diete 'fai da te' e i deficit nutrizionali che questi regimi alimentari possono comportare. Ma non solo anche tutto quello che si nasconde dietro la definizione di 'dieta perfetta' e co ...La psicoterapia si insegna in molti modi, anche approfondendo la conoscenza della musica e del sogno. Per capirne di più, sabato 26 settembre dalle ore 10 alle ore 17 si terrà a Torino nello spazio Zi ...Maggiore interazione tra ospedale e territorio e assidua collaborazione tra istituzioni e società scientifiche. Questa la direzione del nuovo Presidente della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera ...