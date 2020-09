“Mi fai piangere”. Tu sì que vales, la maga Dania lascia tutti di sasso. Quello che fa è incredibile: Gerry in lacrime (VIDEO) (Di domenica 20 settembre 2020) Enorme Dania Diaz, la maga venezuelana che ha stregato tutti i giudici a Tu Si Que vales, compresi i presentatori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La 31enne sudamericana si è esibita con una performance particolare ed originale, riuscendo a narrare la sua storia attraverso le carte. Il numero, oltreché a dimostrare le doti indubbie di Dania, ha trasmetto un tono delicato, dolce e poetico. Forti emozioni per tutti: Sabrina Ferilli, Belen, Rudy Zerbi e Gerry Scotti i più colpiti, evidentemente estasiati come hanno testimoniato i loro occhi lacrimanti di commozione. Maria De Filippi e Teo Mammucari sono rimasti di sasso. Inutile dire che dalla giuria sono giunti 4 sì a cui si è aggiunto ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 settembre 2020) EnormeDiaz, lavenezuelana che ha stregatoi giudici a Tu Si Que, compresi i presentatori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La 31enne sudamericana si è esibita con una performance particolare ed originale, riuscendo a narrare la sua storia attraverso le carte. Il numero, oltreché a dimostrare le doti indubbie di, ha trasmetto un tono delicato, dolce e poetico. Forti emozioni per: Sabrina Ferilli, Belen, Rudy Zerbi eScotti i più colpiti, evidentemente estasiati come hanno testimoniato i loro occhi lacrimanti di commozione. Maria De Filippi e Teo Mammucari sono rimasti di. Inutile dire che dalla giuria sono giunti 4 sì a cui si è aggiunto ...

