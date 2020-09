Elisa Isoardi e Todaro, ormone impazzito a "Ballando": imbarazzo in studio, questa "cosina" in diretta su Rai 1 | Guarda (Di domenica 20 settembre 2020) Attesissimi. Gli occhi sono puntati su di loro: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro alla prima puntata di Ballando con le Stelle, su Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Ballano un tango sexy. E basta questo a infiammare il gossip dopo le voci sul presunto flirt (c'è anche la foto di un bacio). Durante il serale c'è tanto feeling. Forse troppo, lo notano tutti. Così cala il gelo in studio mentre i social impazziscono. Non ci sarebbe nulla di male se si consumasse un flirt in posta: sono entrambi single. Ma Todaro, in conferenza stampa, aveva assicurato: “Non ci siamo mai visti fuori dalla Rai”- smentendo le voci sulla loro storia segreta. Poi l'autogol alla vigilia della prima puntata di Ballando con le stelle. Da Marco Liorni va in scena ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Attesissimi. Gli occhi sono puntati su di loro:e Raimondoalla prima puntata dicon le Stelle, su Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Ballano un tango sexy. E basta questo a infiammare il gossip dopo le voci sul presunto flirt (c'è anche la foto di un bacio). Durante il serale c'è tanto feeling. Forse troppo, lo notano tutti. Così cala il gelo inmentre i social impazziscono. Non ci sarebbe nulla di male se si consumasse un flirt in posta: sono entrambi single. Ma, in conferenza stampa, aveva assicurato: “Non ci siamo mai visti fuori dalla Rai”- smentendo le voci sulla loro storia segreta. Poi l'autogol alla vigilia della prima puntata dicon le stelle. Da Marco Liorni va in scena ...

milly_carlucci : Che coppia! È arrivato il momento del tango di Elisa Isoardi e @TodaroOfficial #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai - milly_carlucci : 38 punti per il tango di Elisa Isoardi e @TodaroOfficial @Ballando_Rai #BallandoConLeStelle - zazoomblog : ‘Ballando con le Stelle 15’ prima puntata: Massimiliano Allegri ballerino per una notte Selvaggia Lucarelli stuzzic… - forestale82 : RT @tempoweb: Elisa Isoardi ipnotizzata dal bacio di Raimondo Todaro: finale hot a #BallandoConLeStelle - entenkwkm : 'Ballando con le Stelle 15', prima puntata: Massimiliano Allegri ballerino per una notte, Selvaggia Lucarelli stuzz… -