Alba Parietti furiosa: durissima su Franco Oppini e Karina Cascella, il caso (Di domenica 20 settembre 2020) Alba Parietti è furiosa dopo le dichiarazioni dell'ex marito Franco Oppini, che a Domenica Live ha invitato la showgirl a non offuscare il figlio impegnato al Grande Fratello Vip 5. "Ogni tanto fai più la madre e meno la Parietti", le parole dell'attore, che non ha gradito che nella puntata in cui il figlio è … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

SmorfiaDigitale : Live non la D'Urso, scoppia la lite per colpa di Arisa. Alba Parietti furiosa: S... - saria_mba : Moltissimo' e lei, non contenta, si sente in dovere di dire 'eh ma comunque dovreste dimagrire, perché poi... Per s… - callmegiadaxx : #fulvioabbate: “dovrò riferire alla madre (ad alba parietti) che la sua crescita (di oppini) è stata frenata (perch… - saintone79 : RT @Tartaruga9731: #noneladurso 'Sono qui a parlare con te, pensa come è andata male la mia carriera' ALBA PARIETTI, TI AMO - Tartaruga9731 : RT @Tartaruga9731: #noneladurso 'Sono qui a parlare con te, pensa come è andata male la mia carriera' ALBA PARIETTI, TI AMO -