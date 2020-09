Workout, fare colazione può aiutare a bruciare più carboidrati (Di sabato 19 settembre 2020) fare colazione prima di dedicarsi all’allenamento può aiutare il corpo a bruciare più carboidrati. Questa è la conclusione di uno studio condotto da un team di ricercatori attivi presso l’Università di Bath. I dettagli del loro lavoro sono stati pubblicati sulle pagine della rivista American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism. Gli esperti in questione hanno reclutato un campione di 12 soggetti adulti di sesso maschile. Questi ultimi, sono stati divisi in due gruppi: il primo è stato invitato a consumare una colazione a base di porridge al latte due ore prima di fare una sessione di allenamento in bicicletta. Al secondo, invece, è stata data l’indicazione di osservare un digiuno di 12 – 14 ... Leggi su dilei (Di sabato 19 settembre 2020)prima di dedicarsi all’allenamento puòil corpo apiù. Questa è la conclusione di uno studio condotto da un team di ricercatori attivi presso l’Università di Bath. I dettagli del loro lavoro sono stati pubblicati sulle pagine della rivista American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism. Gli esperti in questione hanno reclutato un campione di 12 soggetti adulti di sesso maschile. Questi ultimi, sono stati divisi in due gruppi: il primo è stato invitato a consumare unaa base di porridge al latte due ore prima diuna sessione di allenamento in bicicletta. Al secondo, invece, è stata data l’indicazione di osservare un digiuno di 12 – 14 ...

