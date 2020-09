VIDEO | Il parto cesareo ‘scippa’ il microbiota materno al bambino (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA – “I bambini nati da parto cesareo vengono scippati di quell’eredita’ microbica che madre natura ha programmato per il neonato, ovvero il passaggio attraverso il canale da parto e la conseguente consegna di microbiota materno. Questi bambini hanno un’alterata composizione del microbiota intestinale e quindi una disbiosi”. Lo dichiara alla Dire Vito Leonardo Miniello, vicepresidente della Societa’ italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) e docente di Nutrizione infantile all’Universita’ di Bari, anticipando il proprio intervento al congresso virtuale in live streaming della Sipps ‘Napule e’…‘, in programma da domani al 20 settembre. Il titolo della sua relazione, prevista sabato, sara’ ‘Microbiota: i biomodulatori‘. Leggi su dire (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA – “I bambini nati da parto cesareo vengono scippati di quell’eredita’ microbica che madre natura ha programmato per il neonato, ovvero il passaggio attraverso il canale da parto e la conseguente consegna di microbiota materno. Questi bambini hanno un’alterata composizione del microbiota intestinale e quindi una disbiosi”. Lo dichiara alla Dire Vito Leonardo Miniello, vicepresidente della Societa’ italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) e docente di Nutrizione infantile all’Universita’ di Bari, anticipando il proprio intervento al congresso virtuale in live streaming della Sipps ‘Napule e’…‘, in programma da domani al 20 settembre. Il titolo della sua relazione, prevista sabato, sara’ ‘Microbiota: i biomodulatori‘.

SkySportMotoGP : ?? VALE TERRORIZZATO DALLA SALA PARTO ???? Il Dottore però ha già una soluzione pronta ?? @valeyellow46 scatenato al mi… - Corriere : Beatrice Valli ha 25 anni, due milioni e mezzo di follower e tre figli. Ha postato un video in cui il girovita è de… - infoitsport : VIDEO Valentino Rossi: “Io in sala parto? Preferirei di no, ma sarò costretto per non rovinare il rapporto con la m… - CamyGaly : RT @SkySportMotoGP: ?? VALE TERRORIZZATO DALLA SALA PARTO ???? Il Dottore però ha già una soluzione pronta ?? @valeyellow46 scatenato al microf… - pinaz_ : RT @SkySportMotoGP: ?? VALE TERRORIZZATO DALLA SALA PARTO ???? Il Dottore però ha già una soluzione pronta ?? @valeyellow46 scatenato al microf… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO parto VIDEO | Il parto cesareo 'scippa' il microbiota materno al bambino - DIRE.it Dire DIRETTA INTER SAMPDORIA PRIMAVERA/ Video streaming tv: Bellucci, il figlio d’arte

Diretta Inter Sampdoria Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca per il campionato 1, squadre in campo sabato 19 settembre. In Inter Sampd ...

VIDEO CM.IT – Calciomercato Juventus – DOPPIO bomber, ma Dybala può PARTIRE!

Le ultime sul calciomercato Juventus in attacco: Luis Suarez può arrivare a Torino, così come Edin Dzeko. Quale sarà invece il futuro in bianconero di Paulo Dybala?

Ufficiale: Pjaca in prestito al Genoa dalla Juve

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Diretta Inter Sampdoria Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca per il campionato 1, squadre in campo sabato 19 settembre. In Inter Sampd ...Le ultime sul calciomercato Juventus in attacco: Luis Suarez può arrivare a Torino, così come Edin Dzeko. Quale sarà invece il futuro in bianconero di Paulo Dybala?Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...