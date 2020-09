"Noi pediatri non siamo terroristi. Ma per i bambini serve il tampone" (Di sabato 19 settembre 2020) Fughiamo subito un dubbio: nei bambini non è possibile distinguere i sintomi dell’influenza stagionale da quelli del Covid-19, se non facendo il tampone. Per questa ragione un intervento “tempestivo” sia da parte dei genitori che del pediatra, evita il peggio, soprattutto in termini di diffusione del contagio. Ne è convinto il Professor Paolo Biasci, presidente Fimp, Federazione Italiana Medici pediatri: “Ovviamente non parliamo di uno starnuto sporadico! La letteratura scientifica parla chiaro: anche il virus influenzale può manifestarsi con tutta una serie di sintomi che sono la febbre, la tosse, cefalea, sintomatologia gastrointestinale, mal di gola, dispnea (difficoltà respiratoria), rinorrea (scolo di muco dal naso) e congestione nasale che si possono presentare singolarmente o ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020) Fughiamo subito un dubbio: neinon è possibile distinguere i sintomi dell’influenza stagionale da quelli del Covid-19, se non facendo il. Per questa ragione un intervento “tempestivo” sia da parte dei genitori che del pediatra, evita il peggio, soprattutto in termini di diffusione del contagio. Ne è convinto il Professor Paolo Biasci, presidente Fimp, Federazione Italiana Medici: “Ovviamente non parliamo di uno starnuto sporadico! La letteratura scientifica parla chiaro: anche il virus influenzale può manifestarsi con tutta una serie di sintomi che sono la febbre, la tosse, cefalea, sintomatologia gastrointestinale, mal di gola, dispnea (difficoltà respiratoria), rinorrea (scolo di muco dal naso) e congestione nasale che si possono presentare singolarmente o ...

FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: 'Noi pediatri non siamo terroristi. Ma per i bambini serve il tampone' - Rolfi39 : RT @HuffPostItalia: 'Noi pediatri non siamo terroristi. Ma per i bambini serve il tampone' - HuffPostItalia : 'Noi pediatri non siamo terroristi. Ma per i bambini serve il tampone' - Valeriotta_ : @SaryOtto @Marzius821 @FedeCit @sposaisterica Una cosa è sicura: non si capisce una mazza perché cambiano tutti gio… - Marika20002886 : RT @mludodc: @azangrillo Prof Zangrillo, grazie per ciò che scrive e condivide con noi, se penso che il Cts non abbassa il periodo di quara… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi pediatri Coronavirus in Puglia, l'allarme dei pediatri: "Priorità per il tampone agli alunni, altrimenti il sistema collasserà" Borderline24 - Il giornale di Bari Punto tamponi aperto in Pediatria a Padova: «Percorso sicuro dedicato ai bimbi»

PADOVA. L’impennata di richieste di tamponi scatenata con l’inizio della scuola e che ha fatto incrementare notevolmente il numero di bambini che devono sottoporsi al test, ha di fatto rappresentato i ...

Scuola, pediatri: "Obbligo certificato per rientro è dannoso"

"La richiesta di reintroduzione dell’obbligo del certificato medico per il rientro a scuola è priva di fondamento scientifico e contraddice le raccomandazioni sin qui promosse per contenere l’epidemia ...

Covid-19: pediatri contro il certificato medico per rientrare a scuola

“La richiesta di reintroduzione dell’obbligo del certificato medico per il rientro a scuola è priva di fondamento scientifico e contraddice le raccomandazioni sin qui promosse per contenere l’epidemia ...

PADOVA. L’impennata di richieste di tamponi scatenata con l’inizio della scuola e che ha fatto incrementare notevolmente il numero di bambini che devono sottoporsi al test, ha di fatto rappresentato i ..."La richiesta di reintroduzione dell’obbligo del certificato medico per il rientro a scuola è priva di fondamento scientifico e contraddice le raccomandazioni sin qui promosse per contenere l’epidemia ...“La richiesta di reintroduzione dell’obbligo del certificato medico per il rientro a scuola è priva di fondamento scientifico e contraddice le raccomandazioni sin qui promosse per contenere l’epidemia ...