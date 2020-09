Incendi in Abruzzo: fiamme sulle montagne tra Bussi sul Tirino e Collepietro, in fumo almeno 270 ettari (Di sabato 19 settembre 2020) Divampa da 3 giorni l’Incendio che si è sviluppato sulle montagne tra Bussi sul Tirino (Pescara) e Collepietro (L’Aquila), al confine tra le province di Pescara e L’Aquila, nella zona del monte Cornacchia. Il rogo ha devastato un’area di almeno 270 ettari. Questa mattina hanno operato due canadair e un elicottero, ed al momento sono in azione due mezzi aerei. Sul posto squadre di terra dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Le fiamme stanno divorando il sottobosco. L’Incendio, spinto dal forte vento, si è spostato verso est, sul versante di Bussi.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Divampa da 3 giorni l’o che si è sviluppatotrasul(Pescara) e(L’Aquila), al confine tra le province di Pescara e L’Aquila, nella zona del monte Cornacchia. Il rogo ha devastato un’area di270. Questa mattina hanno operato due canadair e un elicottero, ed al momento sono in azione due mezzi aerei. Sul posto squadre di terra dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Lestanno divorando il sottobosco. L’o, spinto dal forte vento, si è spostato verso est, sul versante di.L'articolo Meteo Web.

FabioPesce86 : @AlbertoBagnai salve sono originario dell Aquila(arischia) e’ possibile far luce sugli incendi che questa estate ha… - abruzzoweb : INCENDIO DEVASTA MONTAGNA TRA BUSSI E COLLEPIETRO, IN FIAMME 200 ETTARI, CHIUSA STATALE 17 - simonelcellie : RT @newstown_aq: #Abruzzo #LAquila #Incendi, ancora fiamme tra Bussi e Collepietro: in fumo 120 ettari di montagna - agatamicia : RT @newstown_aq: #Abruzzo #LAquila #Incendi, ancora fiamme tra Bussi e Collepietro: in fumo 120 ettari di montagna - newstown_aq : #Abruzzo #LAquila #Incendi, ancora fiamme tra Bussi e Collepietro: in fumo 120 ettari di montagna -