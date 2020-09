Hellas Verona-Roma | le formazioni ufficiali Dzeko in panchina

(Di sabato 19 settembre 2020)(3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Danzi; Tupta, Di Carmine. All. Juric(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Soinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan. All. Fonseca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

acffiorentina : ?? | BENASSI AL VERONA La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritt… - ChristianDiBene : RT @OA_Sport: Diretta Live - #HellasVerona-#Roma 0-0, Serie A Calcio 2020/21: #Dzeko parte dalla panchina, #Pedro debutta da titolare! http… - OA_Sport : Diretta Live - #HellasVerona-#Roma 0-0, Serie A Calcio 2020/21: #Dzeko parte dalla panchina, #Pedro debutta da tito… - Sir_Ovix : RT @HellasVeronaFC: La famiglia Puliero, il Comune di Verona e gli Ambasciatori Gialloblu nella tribuna stampa del Bentegodi per lo svelame… - ItalianSerieA : RT @HellasVeronaFC: La famiglia Puliero, il Comune di Verona e gli Ambasciatori Gialloblu nella tribuna stampa del Bentegodi per lo svelame… -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona

Il presidente Luca Zaia ha firmato l’ordinanza che autorizza l’ingresso negli stadi e nei palazzetti veneti. Negli impianti all’aperto saranno al massimo 1000 i tifosi che potranno entrare, in quelli ...La partita Hellas Verona – Roma del 19 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la prima giornata di Serie A VERONA – Questa sera, sabato 19 ...Il LIVE della prima giornata di campionato 2020-2021: l'Hellas Verona ospita la Roma allo stadio Bentegodi. Calcio d'inizio alle ore 20:45.