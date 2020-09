Federica Panicucci pronta per le nozze | Grandi progetti per la conduttrice

(Di sabato 19 settembre 2020) Dopo una lunga pausa,è tornata al timone di Mattino Cinque, al fianco di Francesco Vecchi, già da due settimane. E’ un periodo d’oro per ladi Canale 5 dal punto di vista lavorativo.è, ormai, la padrona di casa a Mattino Cinque da oltre dieci anni e, al suo fianco, si sono avvicendati vari giornalisti. Tuttavia, perè un momento magico anche nella vita privata. Infatti,sembraper lecol compagno Marco Bacini. In un’intervista a cuore aperto al settimanale Nuovo,ha parlato dei suoi, sia di vita, sia ...

Tartaruga9731 : #GFVIP Se chiudo gli occhi sento Federica Panicucci - Notiziedi_it : Mattino 5, Daniela Martani “vegani non prendono il Covid”. Federica Panicucci: “ora basta!” | Video Mediaset - Emanuele4Music : Mattino 5, Daniela Martani “vegani non prendono il Covid”. Federica Panicucci: “ora basta!” | Video Mediaset… - leopnd1 : INTERMEZZO: ...bando alle ciance, ma Federica Panicucci e bona assai... #Canale5 #MattinoCinque - carla_stefanini : RT @marioadinolfi: Ho presentato Il Grido dei Penultimi oggi a Canale 5 grazie a Federica Panicucci. Domani torno a farlo battendo la strad… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

Il tema della puntata era il veganesimo e per rappresentare il movimento in tv è stato scelto anche Valerio Vassallo, ospite quest'oggi, 18 settembre, a Mattino Cinque. Come era prevedibile lo scontro ...Innanzitutto è attesa l’entrata nella casa di Cinecittà di Elisabetta Gregoraci. L’ex consorte di Flavio Briatore dovrebbe spiegare i motivi che ne hanno ritardato l’ingresso di 4 giorni. Entrano poi ...Daniela Martani del Grande Fratello scontro a Mattino 5 prima con Federica Panicucci e poi con Alessandro Cecchi Paone per la sua tesi secondo la quale l’alimentazione vegana è utile contro il Covid-1 ...