Calciomercato Juventus, scambio per Chiesa: scelta la nuova pedina (Di sabato 19 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus sta entrando nel vivo a pochi giorni dalla chiusura. Le trattative per il posto da centravanti più chiacchierato del web sono ancora in corso: il via libera per Edin Dzeko slitta, Luis Suarez aspetta solo i tempi burocratici per ricevere il passaporto comunitario dopo aver superato il temuto esame di italiano. Fabio Paratici, DS della Juventus, starebbe lavorando duramente per cercare di regalare ad Andrea Pirlo la squadra perfetta per affrontare la stagione. Oltre a Dzeko e Suarez, però, ci sarebbe un altro nome sul quale Paratici è tornato alla carica: si tratterebbe di Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina è stato spesso accostato ai colori bianconeri, ma mai come ora le due parti sono state così vicine.

