Trento è la città in Europa dove si vive più a lungo | la classifica

"Trento è la città in Europa dove gli uomini vivono più a lungo". A riportarlo è l'Eurostat Regional Yearbook 2020. Ma quali sono i luoghi in Italia dove si vive meglio e quelli dove invece povertà e problemi sociali rendono la qualità della vita molto bassa? Ecco la classifica. Aspettativa di vita: TOP La Provincia Autonoma di Trento, l'Umbria, le Marche e la Provincia Autonoma di Bolzano figurano nella 'top 5' delle Regioni dell'Ue con l'aspettativa di vita più alta per gli uomini. Trento è al primo posto, con un'aspettativa di vita di 82,7 anni per gli uomini. A seguire si trovano la regione di Madrid (82,5 ...

