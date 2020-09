Sky Sport trema: raffica di esuberi se si perdono i diritti del calcio (Di venerdì 18 settembre 2020) A Sky Italia sono tutti con il fiato sospeso. Il bando sui diritti del prossimo triennio calcistico, 2021-2024, fa da spartiacque sul futuro. Se l'emittente riuscirà ad accaparrarsi ancora la pregiata ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 settembre 2020) A Sky Italia sono tutti con il fiato sospeso. Il bando suidel prossimo triennio calcistico, 2021-2024, fa da spartiacque sul futuro. Se l'emittente riuscirà ad accaparrarsi ancora la pregiata ...

Ultime Notizie dalla rete : Sky Sport Internazionali BNL d'Italia: il torneo live su Sky Sport. Gli appuntamenti di venerdì Sky Sport Carrera Cup Italia, Vallelunga: Fulgenzi comanda e Iaquinta si ferma nelle libere!

Il pilota jesino si mette subito davanti in 1'34“169 nel turno che ha aperto il quarto round del monomarca di Porsche Italia con l'immediato stop del capoclassifica causato da una perdina d'olio. Alle ...

Calcio Estero Sky Sport, Bundesliga e Premier League (18 - 21 Settembre)

La Premier League torna in campo tra sabato 19, e lunedì 21 settembre, con gli incontri validi per la 2^ giornata. Su Sky sarà possibile seguire in diretta tutte le 10 partite in programma, anche in s ...

Milik sarà il centravanti della Roma: videochiamata con Fonseca per il ruolo nel progetto

Prima di accettare la Roma, Arkadiusz Milik ha voluto garanzie sul suo ruolo all'interno del nuovo progetto Roma. Secondo Sky Sport, ci sarebbe già stata una videochiamata con l'allenatore giallorosso ...

