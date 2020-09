Serie C, Trapani sempre più nella bufera: dipendenti senza stipendi, la richiesta a Di Donato e la lettera dell’AIC… (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Trapani sembra davvero non trovare pace.Un caos senza precedenti quello che sta avversando il club granata, in preda ad una crisi societaria profonda e all'apparenza irreversibile nonostante il cambio di proprietà. Situazioni paradossali, per certi versi incomprensibili, che si susseguono giorno dopo giorno. Il passaggio delle quote da Alivision a Ginaluca Pellino, lo sciopero dei dipendenti della società che hanno incrociato le braccia oggi pomeriggio lasciando di fatto chiuso l'impianto dove la squadra avrebbe dovuto svolgere la seduta di allenamento. Secondo quanto riportato da Trapanigranata.it, la nuova proprietà che chiede all'ormai ex allenatore Daniele Di Donato di guidare comunque il gruppo almeno fino alla disponibilità piena dell'erede in panchina ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 settembre 2020) Ilsembra davvero non trovare pace.Un caosprecedenti quello che sta avversando il club granata, in preda ad una crisi societaria profonda e all'apparenza irreversibile nonostante il cambio di proprietà. Situazioni paradossali, per certi versi incomprensibili, che si susseguono giorno dopo giorno. Il passaggio delle quote da Alivision a Ginaluca Pellino, lo sciopero deidella società che hanno incrociato le braccia oggi pomeriggio lasciando di fatto chiuso l'impianto dove la squadra avrebbe dovuto svolgere la seduta di allenamento. Secondo quanto riportato dagranata.it, la nuova proprietà che chiede all'ormai ex allenatore Daniele Didi guidare comunque il gruppo almeno fino alla disponibilità piena dell'erede in panchina ...

