Referendum 2020 sul taglio dei parlamentari: come e quando si vota, quesito, quorum, sondaggi, come sono schierati i partiti (Di venerdì 18 settembre 2020) Referendum 2020 sul taglio dei parlamentari, ci siamo. La consultazione, unita alle amministrative, si svolgerà il 20 e 21 settembre. Alle urne sono chiamati 51.559.898 cittadini, di cui 4.616.344 all'estero. I maschi sono 25.021.636, le femmine 26.538.262 (rilevazione semestrale del 31/12/2019). Referendum 2020 sul taglio dei parlamentari: il quesito Questo il testo del quesito stampato sulla scheda: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della ...

