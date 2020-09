Reddito di cittadinanza, una legge da migliorare non da affossare (Di venerdì 18 settembre 2020) Dal momento in cui in Italia è stato varato il Reddito di cittadinanza, con Decreto legge 4/2019, la gran parte della stampa non perde occasione per attaccare questo strumento. Basta scoprire che una persona che lo percepisce lavori in nero per arrotondare, o magari è un ex-terrorista o un mafioso per buttare fango fino a seppellire questa misura di welfare. IL FATTO CHE la legge che l’ha istituito non sia priva di contraddizioni, che mettere insieme una misura di sostegno economico … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 18 settembre 2020) Dal momento in cui in Italia è stato varato ildi, con Decreto4/2019, la gran parte della stampa non perde occasione per attaccare questo strumento. Basta scoprire che una persona che lo percepisce lavori in nero per arrotondare, o magari è un ex-terrorista o un mafioso per buttare fango fino a seppellire questa misura di welfare. IL FATTO CHE lache l’ha istituito non sia priva di contraddizioni, che mettere insieme una misura di sostegno economico … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

