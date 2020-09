Milan, ai playoff sarà sfida con Rio Ave o Besiktas (Di venerdì 18 settembre 2020) Sorteggiato il possibile avversario playoff del Milan: i portoghesi del Rio Ave o i turchi del Besiktas. Giovedì il terzo turno di qualificazione contro il Bodo Glimt Superato il secondo turno di qualificazione grazie alla vittoria contro lo Shamrock Rovers, il Milan di Stefano Pioli è già proiettato verso i prossimi due impegni che garantiranno, in caso di risultati positivi, l’accesso alla fase a gironi del torneo. Ma se il nome del prossimo avversario era già noto (saranno i norvegesi del Bodo Glimt a sfidare i rossoneri al terzo turno), è stato sorteggiato oggi il nome della possibile squadra che il Milan dovrà affrontare per gli eventuali playoff. Sarà la vincente tra Besiktas e Rio Ave a ... Leggi su zon (Di venerdì 18 settembre 2020) Sorteggiato il possibile avversariodel: i portoghesi del Rio Ave o i turchi del. Giovedì il terzo turno di qualificazione contro il Bodo Glimt Superato il secondo turno di qualificazione grazie alla vittoria contro lo Shamrock Rovers, ildi Stefano Pioli è già proiettato verso i prossimi due impegni che garantiranno, in caso di risultati positivi, l’accesso alla fase a gironi del torneo. Ma se il nome del prossimo avversario era già noto (saranno i norvegesi del Bodo Glimt are i rossoneri al terzo turno), è stato sorteggiato oggi il nome della possibile squadra che ildovrà affrontare per gli eventuali. Sarà la vincente trae Rio Ave a ...

SkySport : Europa League, sorteggio playoff: Milan, Besiktas o Rio Ave se supera il Bodo Glimt - sportli26181512 : #Notizie #europaleague Milan, sfida a Besiktas o Rio Ave in Europa League se batte il Bodoe: Saranno i turchi del B… - CalcioFinanza : Milan, sfida a Besiktas o Rio Ave in Europa League se batte il Bodoe - Mediagol : #EuropaLeague, sorteggi playoff: ecco chi affronterà il #Milan in caso di vittoria contro il #BodoGlimt - Mediagol : #EuropaLeague, sorteggi playoff: ecco chi affronterà il #Milan in caso di vittoria contro il Bodo Glimt -