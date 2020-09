Madrid non sa più che fare con il coronavirus (Di venerdì 18 settembre 2020) Nella capitale aumentano casi e ricoveri e, dopo avere rivendicato autonomia nella gestione, ora il governo locale chiede aiuto a quello nazionale Leggi su ilpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Nella capitale aumentano casi e ricoveri e, dopo avere rivendicato autonomia nella gestione, ora il governo locale chiede aiuto a quello nazionale

Ultime Notizie dalla rete : Madrid non Madrid non sa più che fare con il coronavirus Il Post F1 | Sainz: “Non mi pento di aver firmato per la Ferrari”

Mancano oramai poche gare e Carlos Sainz saluterà la McLaren per iniziare una nuova avventura professionale: nel futuro dell’attuale alfiere di Woking c’è infatti la Ferrari, dove a partire dalla pros ...

MERCATO - Tutto fatto per Bale al Tottenham, manca solo firma

Ritorno a casa per Gareth Bale: una volta superate le visite mediche, attualmente in corso, l'attaccante gallese sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham. Bale, 31 anni, è atterrato questa ...

Gareth Bale torna al Tottenham, Mou prende anche Reguilon. FOTO E VIDEO

A distanza di 7 anni dall’ultima volta, Gareth Bale vestirà nuovamente la maglia del Tottenham. Come anticipato da Sky Sports, che riportava il dialogo tra l’entourage del giocatore e gli Spurs poi co ...

