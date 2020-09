Lecce, Corvino: «Stiamo mettendo le pedine al posto giusto» (Di venerdì 18 settembre 2020) Pantaleo Corvino ha parlato in conferenza stampa del mercato del Lecce Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, ha parlato in conferenza stampa del mercato del club giallorosso. «Mancano ancora 15 giorni. Tanti tenendo conto che gran parte delle operazioni si fanno sul finale. Noi, nonostante varie difficoltà, Stiamo riuscendo a mettere le pedine giuste nei ruoli dove avvertivamo maggiormente l’esigenza, per mettere il mister nelle condizioni migliori per lavorare. Paganini e Listkowski? Sono due giocatori che rispecchiano il nostro input iniziale, ovvero avere giocatori con basi consolidate come Paganini e giovani con potenzialità importanti come Listkowski». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Pantaleoha parlato in conferenza stampa del mercato delPantaleo, direttore dell’area tecnica del, ha parlato in conferenza stampa del mercato del club giallorosso. «Mancano ancora 15 giorni. Tanti tenendo conto che gran parte delle operazioni si fanno sul finale. Noi, nonostante varie difficoltà,riuscendo a mettere legiuste nei ruoli dove avvertivamo maggiormente l’esigenza, per mettere il mister nelle condizioni migliori per lavorare. Paganini e Listkowski? Sono due giocatori che rispecchiano il nostro input iniziale, ovvero avere giocatori con basi consolidate come Paganini e giovani con potenzialità importanti come Listkowski». Leggi su Calcionews24.com

