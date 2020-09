Usa, povertà al minimo storico: parola del NYT, torna il sogno americano? (Di giovedì 17 settembre 2020) La povertà negli Stati Uniti ha toccato il minimo storico prima della recessione pandemica. Lo riporta il New York Times oggi 16 settembre, citando un Rapporto ufficiale dell'Ufficio del Censo americano pubblicato martedì' 15. La percentuale di americani in povertà nel 2019 è diminuita e il reddito medio è stato il più alto mai registrato. La percentuale di americani che vivono in povertà è scesa al 10,5% nel 2019, in calo di 1,3 punti percentuali rispetto al 2018. Questo tasso è il più basso da quando le stime sono state pubblicate per la prima volta nel 1959. I redditi delle famiglie sono aumentati al livello più alto registrato nel 1967, a 68.700 dollari in termini corretti per l'inflazione. “Questo cambiamento è avvenuto quando i singoli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) La povertà negli Stati Uniti ha toccato ilprima della recessione pandemica. Lo riporta il New York Times oggi 16 settembre, citando un Rapporto ufficiale dell'Ufficio del Censopubblicato martedì' 15. La percentuale di americani in povertà nel 2019 è diminuita e il reddito medio è stato il più alto mai registrato. La percentuale di americani che vivono in povertà è scesa al 10,5% nel 2019, in calo di 1,3 punti percentuali rispetto al 2018. Questo tasso è il più basso da quando le stime sono state pubblicate per la prima volta nel 1959. I redditi delle famiglie sono aumentati al livello più alto registrato nel 1967, a 68.700 dollari in termini corretti per l'inflazione. “Questo cambiamento è avvenuto quando i singoli ...

