Trasparenza in etichetta | Coldiretti Cuneo | pubblicato il decreto salva salumi

Via libera, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al Decreto interministeriale che dispone “l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate“, com ...CUNEO CRONACA - È finalmente realtà il via libera all’etichetta con l’indicazione di provenienza sui salumi. Lo rende noto Coldiretti nell’annunciare l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ...Storico via libera all’etichetta con l’indicazione di provenienza su salami, mortadella, prosciutti e culatello per sostenere il vero Made in Italy e smascherare l’inganno della carne tedesca o olande ...