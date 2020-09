The Matrix 4, Neil Patrick Harris: "Lo stile visivo è cambiato rispetto alla prima trilogia" (Di giovedì 17 settembre 2020) Neil Patrick Harris anticipa un radicale cambiamento a livello visivo nello stile di The Matrix 4, che sarà molto diverso dal passato. Neil Patrick Harris, nel cast di The Matrix 4, ha anticipato un cambiamento di stile rispetto alla trilogia originale dovuto all'evoluzione della regista Lana Wachowski. "Spero che i fan apprezzeranno tutto il lavoro che Lana e il resto del team stanno mettendo nel film" ha dichiarato Neil Patrick Harris nel corso del The Jess Cagle Show su SiriusXM. "Sono un grande fan di Lana Wachowski, credo sia grandiosa e possegga un'energia contagiosa. E il suo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020)anticipa un radicale cambiamento a livellonellodi The4, che sarà molto diverso dal passato., nel cast di The4, ha anticipato un cambiamento dioriginale dovuto all'evoluzione della regista Lana Wachowski. "Spero che i fan apprezzeranno tutto il lavoro che Lana e il resto del team stanno mettendo nel film" ha dichiaratonel corso del The Jess Cagle Show su SiriusXM. "Sono un grande fan di Lana Wachowski, credo sia grandiosa e possegga un'energia contagiosa. E il suo ...

zazoomblog : The Matrix 4 Neil Patrick Harris loda Lana Wachowski: Sta facendo un lavoro incredibile - #Matrix #Patrick #Harris… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Matrix 4, Neil Patrick Harris loda Lana Wachowski: 'Sta facendo un lavoro incredibile'… - BerniCurenai : LA VERITA' SUL PROGETTO SEGRETO DELL'IMMORTALITA' NELL'AREA 51 ?? VIDEO - Hack The Matrix - MiamiComedycom : The #Miami Matrix. #miamicomedy @ Miami, Florida - Amigdalaintesta : 'Frankenstein Junior' perché rido, rido, rido. 'Il corvo' perché ho il cuore gotico. 'The RHPS', perché le diversit… -