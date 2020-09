Taylor Swift si è truccata e pettinata da sola per gli Academy of Country Music Awards (Di giovedì 17 settembre 2020) Non è la prima volta che Taylor Swift si occupa del suo grooming, già per i video «Cardigan» la star aveva fatto sapere di aver fatto a meno di hair stylist e make-up artist, causa covid e lockdown, e puntato su un look fai da te. Ha fatto lo stesso per la performance della canzone «Betty» mercoledì 16 all’Academy of Country Music Awards, secondo quanto riportato da People magazine. Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 settembre 2020) Non è la prima volta che Taylor Swift si occupa del suo grooming, già per i video «Cardigan» la star aveva fatto sapere di aver fatto a meno di hair stylist e make-up artist, causa covid e lockdown, e puntato su un look fai da te. Ha fatto lo stesso per la performance della canzone «Betty» mercoledì 16 all’Academy of Country Music Awards, secondo quanto riportato da People magazine.

Taylor Swift si é esibita ieri sera ai Academy of Country Music Awards, una serata dove la cantante é potuta tornare alle sue radici poetiche e country, proponendo il brano Betty tratto dal suo ultimo ...

La cantautrice è tornata ad esibirsi sul palco dell'evento, appuntamento imprescindibile per gli amanti del genere, a Nashville. Niente statuette, stavolta. Dai palchi dei grandi eventi pop come gli M ...

Dopo sette anni di assenza, durante i quali si è messa alle spalle il country per diventare una pop star, Taylor Swift è tornata agli American Country Music Awards, i premi più prestigiosi dedicati al ...

