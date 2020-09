Sophie Codegoni ladra di corteggiatori | Anticipazioni Uomini e Donne 17 settembre (Di giovedì 17 settembre 2020) A Uomini e Donne, anche il trono classico sta entrando nel vivo. Sembra che Sophie Codegoni abbia deciso di diventare una “ladra” di corteggiatori. La tronista diciottenne è uscita con un ragazzo che sembrava interessato a Jessica? Ci hanno messo qualche puntata in più per scaldare i motori. Ma ormai possiamo dirlo con certezza: anche … L'articolo Sophie Codegoni ladra di corteggiatori Anticipazioni Uomini e Donne 17 settembre proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020) A, anche il trono classico sta entrando nel vivo. Sembra cheabbia deciso di diventare una “” di. La tronista diciottenne è uscita con un ragazzo che sembrava interessato a Jessica? Ci hanno messo qualche puntata in più per scaldare i motori. Ma ormai possiamo dirlo con certezza: anche … L'articolodi17proviene da www.meteoweek.com.

lamescolanza : Sophie Codegoni la foto in bikini fa discutere: (quasi) identica a quella di una modella russa - Il Decoder - infoitcultura : Uomini e Donne, Sophie Codegoni prima e dopo: la tronista è diversissima - infoitcultura : Mistero sulla foto della tronista Sophie Codegoni. È lei o non è lei? - infoitcultura : Stefano Codegoni: il papà della tronista Sophie è fidanzato con l’ex del Grande Fratello Man Lo Zhang - infoitcultura : Sophie Codegoni, la foto in bikini è (quasi) identica a quella di una modella straniera -