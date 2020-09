Referendum, Conte: “Voterò sì, il taglio non compromette la funzionalità delle Camere” (Di giovedì 17 settembre 2020) “Non farò campagna elettorale sui territori per via dei miei impegni istituzionali. Voterò a Roma per il Referendum. E mi esprimerò a favore, perché ritengo che il taglio dei parlamentari non comprometta la funzionalità del Parlamento”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Referendum in programma il 20-21 settembre. “Anzi”, ha aggiunto, “può essere un primo passaggio per contribuire a valorizzare in termini di autorevolezza il lavoro dei parlamentari. Dev’essere corredato da altri interventi, da un percorso riformatore che andrà integrato e completato”. L'articolo Referendum, Conte: “Voterò sì, il taglio non compromette ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) “Non farò campagna elettorale sui territori per via dei miei impegni istituzionali. Voterò a Roma per il. E mi esprimerò a favore, perché ritengo che ildei parlamentari non comprometta la funzionalità del Parlamento”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, sulin programma il 20-21 settembre. “Anzi”, ha aggiunto, “può essere un primo passaggio per contribuire a valorizzare in termini di autorevolezza il lavoro dei parlamentari. Dev’essere corredato da altri interventi, da un percorso riformatore che andrà integrato e completato”. L'articolo: “Voterò sì, ilnon...

