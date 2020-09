Rafael Leao positivo al Covid-19 | arrivata la conferma

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 settembre 2020), attaccante del Milan, è risultatoal-19: il giocatore è in quarantena da ben 25 giorni Le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni sono statete., attaccante del Milan, è infatti risultatoal-19 secondo quanto riportato da Sky Sport. Il giocatore portoghese si troverebbe ormai in quarantena da ben 25 giorni trovandosi costretto a saltare l’intera preparazione pre-stagionale. Il mister Stefano Pioli deve ora studiarsi soluzioni alternative non solo per i preliminari di Europa League ma anche per le prime partite di campionato. Leggi su Calcionews24.com