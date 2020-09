Musetti-Koepfer | data | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 settembre 2020) Lorenzoha sconfitto in due set Kei Nishikori, atleta nipponico che ha ceduto 6-3 6-4 nel secondo turno degliBNl d’Italiadi tennis. Il giovanissimo azzurro è ora atteso dalla sfida, valida per gli ottavi di finale, contro il tedesco Dominik, che è uscito vincitore dal match contro il francese Gael Monfis (6-2 6-4). La disputa si svolgerà venerdì 18 settembre, non prima delle ore 17.00 (dopo Muguruza-Konta). Latelevisiva verrà garantita da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livesul sito ufficiale dell’emittente. Inoltre, Sportface.it offrirà unatestuale con aggiornamenti minuto per minuto.