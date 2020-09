La protesta dei genitori della scuola del figlio di Conte | “L’apertura è stata una farsa I ragazzi vanno a scuola una volta a settimana”

(Di giovedì 17 settembre 2020) “Il 14 è venuto qua il presidente del Consiglio perché hanno iniziato le terze medie, ha annunciato la ripresama èuna passerella perché di fatto lanon è ripresa. Ad oggi non viene garantito il diritto allo studio dei, mia figlia andrà aunaa settimana per quattro ore”. E’ lo sfogo di un genitore il cuiva anello stesso istituto dove va ildel Presidente del Consiglio e dove il 14 settembre lo stessosi è presentato per accompagnarlo. “Noi lamentiamo – prosegue la mamma che con ...

matteosalvinimi : ?? Roma, protesta dei parlamentari della Lega contro il vergognoso caos del governo sulla scuola. Mancano aule, man… - Avvenire_Nei : #Moria Il dramma dei 4mila minori del campo profughi sull'isola greca di #Lesbo distrutto da un incendio dopo gior… - miccono : La protesta dei genitori della scuola del figlio di Conte: 'L'apertura è stata una farsa. I ragazzi - Noovyis : (La protesta dei genitori della scuola del figlio di Conte: “L’apertura è stata una farsa. I ragazzi vanno a scuola… - ilfattovideo : La protesta dei genitori della scuola del figlio di Conte: “L’apertura è stata una farsa. I ragazzi vanno a scuola… -

Ultime Notizie dalla rete : protesta dei

Il Manifesto

I carabinieri hanno arrestato a Bussoleno, in Val di Susa, Stefano Milanesi, ex terrorista di Prima Linea e attivista No Tav. Ai domiciliari, deve scontare una pena di 5 mesi per resistenza a pubblico ...No ai parcheggi sopra il bastione Bandiera della piazzaforte in piazza Unione. Italia Nostra protesta e chiede ai cittadini di sostenere la contrarietà alla realizzazione di 50 posti auto nella zona d ...Oggi avrei dovuto presentarmi davanti alla commissione disciplinare dei giornalisti, soggetti professionali coi quali dubito da oltre vent’anni di avere colleganza. Un articolo che pubblicai circa sei ...