La Francia divisa sui certificati di verginità, i medici: «Errore vietarli per legge» (Di giovedì 17 settembre 2020) L’idea che nella Francia del 2020 ci siano ancora donne (e medici) che si occupano “certificati di verginità”, sembra incredibile. Eppure è proprio così. Tutto nasce dalla decisione del governo di approvare una legge per vietare questa «pratica sessista e umiliante, rendendo penalmente responsabili i dottori che si prestano a rilasciare i certificati». certificati verginità, è polemica Forti le polemiche e le divisioni: a porsi contro il divieto, a sorpresa, c’è un gruppo di ginecologi e medici che reputano che questa decisione rischi di mettere in pericolo le giovani più fragili. Ma andiamo con ordine. In Francia limitare l’autonomia della ... Leggi su iodonna (Di giovedì 17 settembre 2020) L’idea che nelladel 2020 ci siano ancora donne (e) che si occupano “di verginità”, sembra incredibile. Eppure è proprio così. Tutto nasce dalla decisione del governo di approvare unaper vietare questa «pratica sessista e umiliante, rendendo penalmente responsabili i dottori che si prestano a rilasciare i».verginità, è polemica Forti le polemiche e le divisioni: a porsi contro il divieto, a sorpresa, c’è un gruppo di ginecologi eche reputano che questa decisione rischi di mettere in pericolo le giovani più fragili. Ma andiamo con ordine. Inlimitare l’autonomia della ...

