Francia, stop ai certificati di verginità richiesti dai musulmani. I ginecologi: “E’ un errore abolirli” (Di giovedì 17 settembre 2020) Parigi, 17 set – Si ritorno a parlare di libertà e corpo femminile in Francia, dove in questi giorni già imperversano le proteste delle giovanissime contro i «codici di vestiario» castigati, raccomandati caldamente dal ministro dell’Istruzione. Sta infatti per essere annunciata Oltralpe una legge che abolisce i certificati che attestano la verginità di una donna. E le perplessità – quando non si parla proprio di netto rifiuto – riguardo alle nuove disposizioni provengono proprio dai medici chiamati ad esaminare la paziente di turno e rilasciare il certificato a genitori, fratelli o mariti musulmani che ne fanno richiesta al ginecologo. L’attestato, secondo i dottori chiamati ad emetterlo, tutelerebbe la sicurezza delle donne più vulnerabili di fronte al mondo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 settembre 2020) Parigi, 17 set – Si ritorno a parlare di libertà e corpo femminile in, dove in questi giorni già imperversano le proteste delle giovanissime contro i «codici di vestiario» castigati, raccomandati caldamente dal ministro dell’Istruzione. Sta infatti per essere annunciata Oltralpe una legge che abolisce iche attestano la verginità di una donna. E le perplessità – quando non si parla proprio di netto rifiuto – riguardo alle nuove disposizioni provengono proprio dai medici chiamati ad esaminare la paziente di turno e rilasciare il certificato a genitori, fratelli o maritiche ne fanno richiesta al ginecologo. L’attestato, secondo i dottori chiamati ad emetterlo, tutelerebbe la sicurezza delle donne più vulnerabili di fronte al mondo ...

PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Gli attestati di verginità vengono richiesti dalle famiglie di religione islamica come conditio sine qua non per intraprend… - AlessandroV1953 : RT @IlPrimatoN: Gli attestati di verginità vengono richiesti dalle famiglie di religione islamica come conditio sine qua non per intraprend… - Bettabetta59 : RT @IlPrimatoN: Gli attestati di verginità vengono richiesti dalle famiglie di religione islamica come conditio sine qua non per intraprend… - IlPrimatoN : Gli attestati di verginità vengono richiesti dalle famiglie di religione islamica come conditio sine qua non per in… - SalvoBulgarella : Il racket della Francia sulle Colonie francesi e la Primavera Panafricana Rivelatasi SUBITO un INFERNO Neocolonian… -