Forum 2030-2050, Coia: con emendamenti avevamo migliorato delibera (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “Sulla proposta di delibera 92 sul ‘Forum Sviluppo Roma 2030-2050′ la maggioranza ha fatto un lavoro approfondito che – con emendamenti importanti – aveva migliorato la proposta per riportarla a quello che doveva essere uno strumento a supporto del governo della citta’. Uno strumento democratico con l’elezione in Assemblea capitolina di presidente e vicepresidente del Forum, con la partecipazione dei direttori tecnici dei dipartimenti e di altri soggetti importanti”. È quanto dichiara il consigliere capitolino del M5S e presidente della commissione Commercio, Andrea Coia, in seguito al ritiro della delibera da parte del proponente, il presidente dell’Aula Marcello ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “Sulla proposta di92 sul ‘Sviluppo Roma′ la maggioranza ha fatto un lavoro approfondito che – conimportanti – avevala proposta per riportarla a quello che doveva essere uno strumento a supporto del governo della citta’. Uno strumento democratico con l’elezione in Assemblea capitolina di presidente e vicepresidente del, con la partecipazione dei direttori tecnici dei dipartimenti e di altri soggetti importanti”. È quanto dichiara il consigliere capitolino del M5S e presidente della commissione Commercio, Andrea, in seguito al ritiro dellada parte del proponente, il presidente dell’Aula Marcello ...

UNBELFUTURO : Sfruttare l’opportunità della ripartenza dopo #Covid19 per uno sviluppo più #Sostenibile col #pianeta. Il 15 settem… - DangeloMa : Banda ultralarga, per l’Italia impatto sull’economia fino a 180 miliardi. La stima al 2030 in uno studio presentato… -

Ultime Notizie dalla rete : Forum 2030 Forum 2030-2050, Coia: con emendamenti avevamo migliorato delibera RomaDailyNews ASVIS, dal 22 il Festival dello Sviluppo Sostenibile: "La crisi luogo di opportunità , per ripartire"

La crisi ci offre l'irripetibile l'opportunità di scegliere un nuovo modello di sviluppo sostenibile per abbandonare quello che sta portando ad un punto di rottura gli attuali sistemi socioeconomici d ...

Roma, De Vito ritira delibera Forum 2030 dopo emendamenti M5S

Roma, 17 set. (askanews) - A quanto si apprende il presidente M5S dell'Assemblea Capitolina ha annunciato nella conferenza dei Capigruppo in corso il ritiro della delibera a sua prima firma per l'isti ...

Roma, slitta esame proposta Forum 2030: Aula procede con mozioni

Roma, 16 set. (askanews) - L'Assemblea capitolina sospende temporaneamente nella seduta odierna, al termine della discussione generale, l'esame della proposta n. 92/2020 a firma del presidente M5S del ...

La crisi ci offre l'irripetibile l'opportunità di scegliere un nuovo modello di sviluppo sostenibile per abbandonare quello che sta portando ad un punto di rottura gli attuali sistemi socioeconomici d ...Roma, 17 set. (askanews) - A quanto si apprende il presidente M5S dell'Assemblea Capitolina ha annunciato nella conferenza dei Capigruppo in corso il ritiro della delibera a sua prima firma per l'isti ...Roma, 16 set. (askanews) - L'Assemblea capitolina sospende temporaneamente nella seduta odierna, al termine della discussione generale, l'esame della proposta n. 92/2020 a firma del presidente M5S del ...