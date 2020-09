Coronavirus a scuola, positivi 4 bimbi di 4 strutture diverse: isolati 90 compagni e 2 maestre (Di giovedì 17 settembre 2020) Le scuole hanno finalmente riaperto dopo lunghi mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus e ora dovranno fare i conti con i casi di positività tra alunni e personale che inevitabilmente emergeranno, costringendo alle misure di isolamento e tracciamento dei contatti. In provincia di Pavia, 4 bambini che frequentano 4 strutture diverse sono risultati positivi oggi nell’ambito dei controlli eseguiti negli ambulatori adibiti per gli screening Covid, dove sono stati effettuati in tutto 208 tamponi di cui 67 a under 12, informa l’Ats in una nota spiegando appunto che il bilancio è di 4 nuovi casi che “vanno ad aggiungersi alla bambina della scuola materna risultata positiva la scorsa settimana e agli altri 5 bambini risultati ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Le scuole hanno finalmente riaperto dopo lunghi mesi di stop a causa dell’emergenzae ora dovranno fare i conti con i casi dità tra alunni e personale che inevitabilmente emergeranno, costringendo alle misure di isolamento e tracciamento dei contatti. In provincia di Pavia, 4 bambini che frequentano 4sono risultatioggi nell’ambito dei controlli eseguiti negli ambulatori adibiti per gli screening Covid, dove sono stati effettuati in tutto 208 tamponi di cui 67 a under 12, informa l’Ats in una nota spiegando appunto che il bilancio è di 4 nuovi casi che “vanno ad aggiungersi alla bambina dellamaterna risultata positiva la scorsa settimana e agli altri 5 bambini risultati ...

