Bonus matrimonio 2020, sconti fino a 4.000 euro: ecco dove e come ottenerlo (Di giovedì 17 settembre 2020) come noto ai più, il famigerato Bonus matrimonio del Decreto Rilancio non è stato attivato ma in tre Regioni è possibile ottenere uno sconto sulle spese per le nozze. Quali sono? come funziona? È presto detto. Bonus matrimonio: le Regioni In cui le coppie possono usufruire dello sconto In un primo momento il Bonus matrimonio 2020 era una misura facente parte dnell’emendamento al DL Rilancio, e rappresentava una detrazione del 20% dell’imposta lorda sulle spese nuziali. Il provvedimento non è stato approvato, ma alcune Regioni si sono mosse in autonomia per dare un incentivo al mondo del wedding. ecco tutti i presupposti. Bonus ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 settembre 2020)noto ai più, il famigeratodel Decreto Rilancio non è stato attivato ma in tre Regioni è possibile ottenere uno sconto sulle spese per le nozze. Quali sono?funziona? È presto detto.: le Regioni In cui le coppie possono usufruire dello sconto In un primo momento ilera una misura facente parte dnell’emendamento al DL Rilancio, e rappresentava una detrazione del 20% dell’imposta lorda sulle spese nuziali. Il provvedimento non è stato approvato, ma alcune Regioni si sono mosse in autonomia per dare un incentivo al mondo del wedding.tutti i presupposti....

SkyTG24 : In Sicilia arriva il bonus matrimonio: fino a 3mila euro per i futuri sposi - italiaserait : Bonus matrimonio 2020, sconti fino a 4.000 euro: ecco dove e come ottenerlo - QdSit : Bonus matrimoni, dalla Regione Siciliana tre milioni e mezzo di euro per far riprendere il settore del “wedding”… - infoitinterno : La Regione vara il bonus matrimonio: tremila euro a chi si sposa in Sicilia - infoitinterno : Covid19 Sicilia e settore wedding, Governo Musumeci approva il “bonus matrimonio”, risorse per 3,5 milioni -