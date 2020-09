Anche Neil Patrick Harris ha avuto il Covid | «Quando ho perso il gusto e l' olfatto»

MirkoLB88 : Guido e Davide Corsi sono morti #CheDioCiAiuti5 Alessandro Ferras morto #LIsolaDiPietro3 Neil Melendez morto… - marcolino1428 : @Jess7510_ C’è stato un terremoto e ci sono stati seri crolli nell’edificio dove si stava svolgendo un evento di be… - minniesbonbon : @bulbasoobin Prego ?? Ti consiglio anche Il Figlio del Cimitero, sempre di Neil Gaiman. - tripposauro : @marilovesgr33n Quella che ho come twit fissato. Ma anche, rimanendo su Guccini, 'Il Pensionato'. Altre due potreb… - refusofetuso : È incredibile come le cose funzionino meglio se sei stai ascoltando Neil Young e sei anche ubriaco. -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Neil

CesenaToday

Il protagonista della serie Keanu Reeves ha già parlato del lavoro sul nuovo film e di ciò che porta alla serie, e ora c’è una new entry a sostenerlo. Parlando in una nuova intervista, nientemeno che ...Neil Patrick Harris ha svelato qualche dettaglio della sua esperienza sul set di The Matrix 4, l'atteso sequel del franchise cult. The Matrix 4 avrà tra i propri protagonisti anche l'attore Neil Patri ...Roma, 16 set. (askanews) - Impossibile raccontare la storia di Crosby, Stills & Nash - e talvolta anche di Neil Young - senza raccontare quel luogo magico che è Laurel Canyon, quartiere losangelino di ...