Airbus e Boeing | un duopolio alle prese con la pandemia

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ho già parlato dell’impatto del Covid sulle compagnie aeree, sia in Europa che in America; è giunto il momento di discutere dei produttori di aerei (altrimenti noti come OEM, Original Equipment Manufacturer): in questo post della serie dedicata allaparlerò di questo settore, di come è organizzato e di come la situazione attuale lo stia interessando.Quando ci si riferisce al mercato dei costruttori di aerei si intende in realtà solo due case,. Sebbene esistano altri OEM, chi vuole un nuovo velivolo con più di 150 posti può, in effetti, telefonare solo a Tolosa o Chicago. Ilè una creatura abbastanza recente e, sebbene i due non siano estranei ad attacchi reciproci, è una ...