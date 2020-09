«A Lugano ho trovato un luogo dove non sentirmi straniera»

Ultime Notizie dalla rete : Lugano trovato

Ticinonline

Continua il precampionato dell’Inter tra calciomercato e progetti. Il primo test col Lugano del 15 Settembre ha dato ottimi spunti ad Antonio Conte. Hanno trovato spazio i titolarissimi come Lautaro M ...Lugano a favore di opere di manutenzione e di riduzione delle emissioni foniche nell’ambito degli interventi sulle strade cantonali per il periodo 2020-2025. È una richiesta di credito corposa quella ...Il presidente dell'Inter getta acqua sul fuoco delle polemiche relative alle frecciate di Conte: "Ha esposto le sue idee in maniera pacata".