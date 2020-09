Ue, Von der Leyen: “Tutti nell’Unione devono avere salari minimi. Con Conte organizzeremo in Italia un vertice globale sulla sanità” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il lavoro e l’economia da una parte, la situazione sanitaria dall’altra. Con il coronavirus a fare da filo conduttore nel primo discorso sullo stato dell’Unione da parte della presidente della Commissione Ursula Von der Leyen. “Tutti nell’Unione devono avere i salari minimi. Funzionano ed è giunto il momento che il lavoro ripaghi“, dice Von der Leyen all’Eurocamera, a Bruxelles. L’Ue infatti deve mostrarsi più vicina ai cittadini, deve “dimostrare che c’è per proteggerli“, aggiunge la numero uno della Commissione, annunciando che “col presidente del consiglio Giuseppe Conte e la presidenza Italiana del G20 organizzeremo un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il lavoro e l’economia da una parte, la situazione sanitaria dall’altra. Con il coronavirus a fare da filo conduttore nel primo discorso sullo stato dell’Unione da parte della presidente della Commissione Ursula Von der. “Tutti nell’Unione. Funzionano ed è giunto il momento che il lavoro ripaghi“, dice Von derall’Eurocamera, a Bruxelles. L’Ue infatti deve mostrarsi più vicina ai cittadini, deve “dimostrare che c’è per proteggerli“, aggiunge la numero uno della Commissione, annunciando che “col presidente del consiglio Giuseppee la presidenzana del G20un ...

europainitalia : Segui la diretta del 1° Discorso sulla Stato dell'Unione della Presidente???? Ursula von der Leyen al Parlamento euro… - MorrisinMilan : RT @davcarretta: “Creeremo un cloud europeo sulla base di Gaia-X”, dice von der Leyen. - TomasBXL : #SOTEU Von der Leyen annuncia investimento da 8 mdl € in tecnologia europea per supercomputers - MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'Con il premier Conte organizzeremo un vertice in Italia sulla Sanità' | 'In Ue tutti devono avere u… - davcarretta : “La Commissione proporrà un’identità digitale europea sicura, di cui fidarsi, che potrà essere usata per tutto da p… -