Trenitalia | attiva procedura di rimborso straordinario per abbonamenti sovraregionali causa Covid

(Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – I clientiche avevano un abbonamento sovraregionale mensile o annuale che non hanno potuto viaggiare adelle restrizioni previste per far fronte all’emergenza sanitaria da Coronavirus possono chiederne il. È infattiladi, anche nel caso di un utilizzo solo parziale dell’abbonamento, attraverso l’emissione di un voucher da parte di. La, come si apprende da FSNews, recepisce quanto stabilito dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Per richiedere il, si spiega nell’articolo, è ...

