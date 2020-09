Totti, il tenero annuncio di Ilary Blasi: «C’è una donna incinta in questa casa…». Lui reagisce così (Di mercoledì 16 settembre 2020) Totti, l’annuncio a sorpresa di Ilary Blasi: «C’è una donna incinta in questa casa…». Lui reagisce così. La moglie dell’ex capitano della Roma ha appena postato sul suo profilo Instagram una serie di stories in cui annuncia un lieto evento. Nel primo filmato, Ilary Blasi chiede maliziosa a Francesco Totti: «Lo sai che in questa casa c’è una donna incinta? Hai capito o no? Fai il vago? Non ti vengono dei dubbi…». In un primo momento, il Capitano sembra perplesso. Poi la vocina fuori campo della figlia Isabel svela l’arcano. Ad essere incinta è ... Leggi su attualitavip.myblog (Di mercoledì 16 settembre 2020), l’a sorpresa di: «C’è unaincasa…». Luicosì. La moglie dell’ex capitano della Roma ha appena postato sul suo profilo Instagram una serie di stories in cui annuncia un lieto evento. Nel primo filmato,chiede maliziosa a Francesco: «Lo sai che incasa c’è una? Hai capito o no? Fai il vago? Non ti vengono dei dubbi…». In un primo momento, il Capitano sembra perplesso. Poi la vocina fuori campo della figlia Isabel svela l’arcano. Ad essereè ...

infoitcultura : Totti, tenero annuncio di Ilary Blasi: 'C'è una donna incinta' - ringoringhetto : Totti, il tenero annuncio di Ilary Blasi: «C'è una donna incinta in questa casa...». Lui reagisce così - romatorino : Beata ignoranza!!! Trattandosi di animale si dice femmina e non donna ..... - uomo_summer : Totti, il tenero annuncio di Ilary Blasi: «C'è una donna incinta in questa casa...». Lui reagisce così - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Totti, il tenero annuncio di Ilary Blasi: «C'è una donna incinta in questa casa...». Lui reagisce così -